МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет предварительные слушания по иску компании Financial Group Future (Cyprus) Limited, которая ранее являлась мажоритарным акционером финансовой группы "Будущее" бизнесмена Бориса Минца, о взыскании более 7,3 миллиарда рублей с санируемого банка "ФК Открытие".

Иск поступил в арбитраж 24 января. В нем кипрская компания требует взыскать с ответчика задолженность по банковской гарантии от 5 мая 2017 года. Другие подробности пока не сообщаются.

ФГ "Будущее" была создана в 2016 году для объединения системы управления негосударственными пенсионными фондами (НПФ), входящими в холдинг O1 Group Минца. В группу входят три НПФ — "Будущее", "Телеком-союз", "Образование".

Как пояснили РИА Новости в O1 Group, компания Financial Group Future (Cyprus) Limited предоставила заем, возврат которого был обеспечен гарантией банка "ФК Открытие". Заемщика в компании не уточнили. Представитель O1 Group сообщил, что в декабре 2017 года О1 Group продала компанию Financial Group Future (Cyprus) Limited со всеми правами требования по обязательствам по кредитным договорам, "на момент продажи неисполнение по долгам уже было".

В ФГ "Будущее" сообщили РИА Новости, что не имеют отношения к данному иску. По словам представителя группы, Financial Group Future (Cyprus) Limited 22 декабря 2017 года перестала быть мажоритарным акционером ПАО "ФГ "Будущее", новым основным акционером стала кипрская Melanissa Limited.