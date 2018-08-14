МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Программа образовательных кредитов должна возобновиться в России с 1 декабря, число участников программы может возрасти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

В начале августа ректоры МГИМО и Высшей школы экономики Анатолий Торкунов и Ярослав Кузьминов заявили, что намерены обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей социальный блок, с просьбой вернуть программы образовательного кредита.

В 2017 году СМИ писали, что российские студенты временно утратили доступ к образовательным кредитам с господдержкой. Как поясняли тогда в Минобрнауки, в декабре 2016 года министерство получило письмо от Сбербанка с просьбой внести изменения в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сбербанк принял решение временно приостановить выдачу кредитов. Минобрнауки сообщало, что ведет работу по возобновлению выдачи в максимально короткие сроки.

В марте правительство утвердило правила предоставления господдержки по образовательным кредитам. Новая программа предусматривает, в частности, льготную процентную ставку и отсутствие дополнительных взносов. В Сбербанке сообщали РИА Новости, что с нового учебного года банк намерен возобновить выдачу образовательных кредитов по программе господдержки.

"С учетом проведения процедуры реорганизации Министерства … сроки возобновления программы перенесены на 1 декабря 2018 года… Судя по количеству обращений граждан по вопросу возобновления программы образовательного кредитования, Министерство предполагает, что количество ее участников может возрасти", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. В ведомстве сообщили, что в 2018 году участниками программы образовательного кредитования являются более 9 тысяч обучающихся. В федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрены 207 миллионов рублей — на оплату процентов по образовательным кредитам.

В конце июля прошла рабочая встреча департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики министерства и Сбербанка. "На встрече достигнуты договоренности о порядке взаимодействия, проработаны вопросы по соглашению, в рамках которого обе стороны будут реализовывать программу образовательного кредитования… В случае обращения иных банков … министерство готово рассмотреть их заявки на соответствие требованиям постановления правительства РФ от 26 февраля 2018 г. №197", — говорится в сообщении. Тестируется информационная система для обмена данными между банками, образовательными организациями и властями по реализации программы образовательного кредитования.