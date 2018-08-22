МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Замораживание швейцарским банком Credit Suisse счетов, связанных с Россией, — это удар по доллару, репутации финансовых институтов, а также ведет к разрушению мирового финансового порядка, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Рейтер, ссылаясь на данные со счетов, которые есть в распоряжении агентства, сообщило о том, что второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse заморозил счета, связанные с Россией, примерно на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), чтобы избежать попадания под санкции США.

"Все крупнейшие банки мира зависят от операции в долларах, включая и наши. Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное – это разрушение мирового финансового порядка", — заявил РИА Новости Аксаков.

Парламентарий также выразил надежду на то, что ситуация будет в ближайшее время урегулирована.