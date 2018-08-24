МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Пожар в отделении ЦБ РФ на Неглинной носил локальный характер, никто не пострадал, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Ранее сообщалось, что загорелось здание ЦБ по адресу: ул. Неглинная, дом 12. На место пожара были направлены 26 пожарных расчетов. В 20.57 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"Локальное возгорание, тушение продолжается, никто не пострадал", — сказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.

При этом в ЦБ отметили, что в настоящее время устанавливаются причины возгорания.