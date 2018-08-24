МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Первые пожарные подразделения прибыли на сигнал о возгорании в здании ЦБ в центре Москвы через пять минут, сообщил начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин.

"В 20.09 в дежурный центр в ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в одном из административных зданий по адресу: Неглинная, 12. Буквально через пять минут первые пожарные спасательные подразделения были на месте. Было установлено, что происходит возгорание в одном из служебных кабинетов на четвертом этаже, площадью 30 квадратных метров. На здании установлен автоматически повышенный ранг вызова. На месте пожара было сосредоточено 23 единицы основной пожарной и специальной техники, порядка 60 человек личного состава. Через 10 минут пожар был локализован, еще через 30 минут полностью ликвидирован", — сказал он.

Ранее сообщалось, что загорелось здание ЦБ по адресу: ул. Неглинная, дом 12, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.