МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Прогноз потребности РСХБ в капитале реализован банком в объеме 20 миллиардов рублей, банк не исключает дальнейшей докапитализации, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Левин.

"Прогноз потребности в капитале, заявленный в мае, реализован банком в объеме 20 миллиардов рублей. При этом банк не исключает возможность привлечения дополнительных объемов в капитал", — цитирует Левина пресс-служба.

Левин весной говорил журналистам, что в июле банк будет докапитализован на 5 миллиардов рублей, дополнительные 10 миллиардов рублей рассчитывает согласовать с государством. В конце апреля банк разместил вечные бонды на 15 миллиардов рублей, которые частично компенсировали расчетную потерю капитала в связи с переходом на МСФО 9.

В апреле бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство РФ примет решение о докапитализации Россельхозбанка, если увидит, что финансовые показатели банка критические. Дворкович тогда выразил надежду, что частично докапитализация может быть произведена за счет средств банка. По его словам, в год примерный объем докапитализации банка составляет 30 миллиардов рублей.

РСХБ, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. Государство докапитализирует кредитную организацию ежегодно. По данным РИА Рейтинг, РСХБ на 1 июля 2018 года занимал четвертое место в банковской системе РФ с активами в 3,4 триллиона рублей.