МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит иск компании "Конкорд управление активами", доверительного управляющего негосударственными пенсионными фондами (НПФ), конечным бенефициаром которых является Борис Минц, о взыскании более 13,8 миллиарда рублей с санируемого Промсвязьбанка.

Истец требует взыскать с кредитной организации суммы размещенных в ней депозитов вместе с процентами по депозитам и процентами за пользование чужими денежными средствами. В этом же деле суд рассматривает встречный иск ПСБ о недействительности депозитных договоров.

Как пояснил в суде представитель "Конкорда", компания и банк в июне 2015 года заключили генеральное соглашение о размещении депозитов, в рамках которого истец периодически открывал в ПСБ депозитные счета. По словам истца, в связи с изменением с 15 декабря кредитного рейтинга ПСБ управляющая компания НПФ решила истребовать депозиты, так как банк перестал отвечать критериям надежности кредитных учреждений, в которых допускается размещение пенсионных средств.

Представитель ПСБ заявил, что 14 декабря 2017 года, накануне объявления о санации банка, на бирже прошли сделки по продаже миноритарных пакетов акций ПСБ самому банку, в том числе более 10% акций, принадлежавших НПФ "Будущее" (находится под управлением истца), позже в тот же день были внесены депозиты. По мнению истца, денежные средства были внесены для того, чтобы банк имел возможность оплатить сделки по покупке своих акций (сумма сделки около 16,5 миллиарда рублей), так как собственными средствами он на тот момент не располагал.

Как заявил ответчик, НПФ "Будущее" понимал, что, если не продаст акции, его доля в уставном капитале банка обесценится с 8 миллиардов рублей до примерно 8 копеек. Представитель ПСБ также обратил внимание суда на то, что членом совета директоров банка в тот момент был Дмитрий Минц, сын Бориса Минца, бенефициара ФГ "Будущее", объединяющей три НПФ, управляемых "Конкордом". На стороне истца имеется злоупотребление правом, депозитные сделки являются притворными, так как они прикрывают корпоративные отношения, заявил юрист ПСБ.

Суд ранее привлек к делу также Банк России. Представитель ПСБ, мотивируя ходатайство о привлечении ЦБ в статусе третьего лица, заявил в суде, что возможное взыскание такой крупной суммы повлияет на права и интересы регулятора, осуществившего докапитализацию ПСБ. Кроме того, ЦБ ранее высказывал свою позицию о том, что сделки по покупке на бирже у миноритарных акционеров ПСБ их пакетов акций после объявления о санации финансировались за счет средств открытых накануне сделок депозитов, отметил ответчик.

По состоянию на 29 ноября, до объявления о санации Промсвязьбанка, братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" — 10%, НПФ "Сафмар" — 6,19%, НПФ "Доверие" — 3,81%. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.