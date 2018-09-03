МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Глава ВТБ Андрей Костин принес извинения за эмоциональное высказывание в адрес экс-главы британского МИД Бориса Джонсона, сделанное им в понедельник на церемонии открытия учебного года в МГИМО.

"Андрей Леонидович Костин приносит Борису Джонсону свои искренние извинения", — приводит пресс-служба ВТБ официальные извинения.

"Деятельность господина Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел пришлась на период значительного ухудшения и без того не простых российско-британских отношений. Эмоциональное высказывание господина Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний", — добавили в госбанке.