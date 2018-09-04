МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Российские банки с 4 сентября в обязательном порядке будут информировать своих клиентов о размере их текущей задолженности и о доступной сумме потребкредита.

Соответствующая поправка к закону "О потребительском кредите (займе)" вступает в силу 4 сентября.

Направлять данные по смс или электронной почте банки будут после совершения заемщиком каждой операции. В обязательном порядке информировать клиентов будут только по тем картам, с использованием которых им предоставлен потребительский кредит.

В пояснительной записке к документу сказано, что это норма позволит исключить заблуждение клиента по использованию имеющихся средств. До вступления в силу поправки банковским клиентам было затруднительно идентифицировать собственные и заемные средства, в связи с чем они могли столкнуться с непредвиденными расходами.

Банк России ранее сообщал, что банки РФ в январе-июле увеличили кредитование населения на 11%, до 13,561 триллиона рублей. Как подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, средняя задолженность гражданина РФ перед российскими банками на 1 августа составляла 92,2 тысячи рублей.

По данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2018 года в России было выпущено более 267 миллионов карт, 32,491 миллиона из них — кредитные.