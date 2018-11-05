МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Причин для свертывания военно-технического сотрудничества России и Китая нет, сказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"В нынешних условиях не видим причин, способных вызвать свертывание нашего ВТС и взаимодействия в кредитной сфере с китайскими партнерами", — сказал он журналистам в преддверии визита в КНР премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам Приходько, Россия и Китай в постоянном контакте и по теме обеспечения бесперебойности банковского обслуживания экспортно-импортных операций между двумя странами.

"Данная тема активно обсуждается как на переговорах высокого уровня, так и по линии профильных ведомств двух стран", — добавил Приходько.