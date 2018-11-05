БРЮССЕЛЬ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Компания SWIFT приостанавливает доступ некоторых иранских банков к своей системе обмена данными, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"В соответствии с нашей миссией как глобального и нейтрального поставщика услуг по поддержке устойчивости и целостности глобальной финансовой системы, SWIFT приостанавливает доступ некоторых иранских банков к системе обмена сообщениями", — говорится в сообщении, поступившем РИА Новости.

"Этот шаг, хотя и вызывает сожаление, был сделан в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы в целом", — указывается в нем.

При этом компания подчеркнула, что ее "миссия по-прежнему заключается в том, чтобы быть нейтральным глобальным поставщиком" услуг.

SWIFT — Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Соучредителями системы являются 248 банков из 19 стран.