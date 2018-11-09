МЕХИКО, 9 ноя /ПРАЙМ/. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор успокоил в пятницу биржу и рынки, заявив, что не согласен с предложением отменить банковские комиссии.

Ранее партия "Морена", к которой принадлежит будущий президент, предложила внести поправки в законодательство, которые запрещают банкам брать комиссионные проценты за проведение определенных операций. После этого в четверг мексиканская фондовая биржа обрушилась почти на 6%.

"Во время кампании я заявил, что мы не будем проводить никакие реформы в налоговой сфере в первой половине периода нашего правительства", – заявил Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико. Он вступает в должность президента 1 декабря сроком на шесть лет.

По его словам, несколько дней назад он встречался с руководством банка Santander и также заявил, что не будет изменений в правилах работы банков.

Биржа немедленно отреагировала на заявления будущего президента. Если по итогам первой половины дня индекс мексиканской фондовой биржи IPC снижался на 2,9%, то после заявление Обрадор он моментально вырос, и остался почти без изменений по сравнению с показателями четверга, упав всего на 0,46%.