МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник рассмотрит жалобу бывших руководителей и акционеров банка "Югра", входившего до отзыва лицензии в топ-30 в России, на решение нижестоящей инстанции, признавшей кредитное учреждение банкротом.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом, открыл конкурсное производство сроком на один год и возложил функции конкурсного управляющего на Агентство по страхованию вкладов.

Представитель ЦБ сообщил в суде, что разница между обязательствами и активами банка "Югра", по результатам обследования временной администрации, превышает 143 миллиарда рублей: стоимость имущества — около 56,3 миллиарда рублей, неисполненные обязательства — более 199,3 миллиарда рублей.

Представитель экс-владельцев "Югры" Антон Александров, комментируя решение суда первой инстанции о банкротстве, на следующий день, 26 сентября, заявил журналистам, что представители экс-правления банка подадут апелляцию. По словам адвоката, на момент введения в банк временной администрации его баланс имел положительную величину, то есть активы банка позволяли осуществить расчет по требованиям кредиторов. Он также заявил, что после введения временной администрации АСВ "беспричинно снизило стоимость активов банка в балансе более чем в 5 раз".

Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля 2017 года отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" являлся бизнесмен Алексей Хотин, который контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

Из опубликованного на сайте регулятора 23 октября отчета временной администрации следует, что почти за месяц, прошедший с признания "Югры" банкротом, Банк России увеличил оценку "дыры" в ее капитале до 160,9 миллиарда рублей. ЦБ существенно понизил оценку активов "Югры". Ранее он оценивал их в 56,3 миллиарда рублей, теперь, по обновленным данным, они составляют 34 миллиарда рублей. Обязательства банка ранее оценивались в 199,3 миллиарда рублей, новая оценка — 194,9 миллиарда рублей.