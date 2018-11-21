ПЕКИН, 21 ноя /ПРАЙМ/. Ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует санкции третьих стран в отношении России, эта проблема по-прежнему существует, заявил в среду глава представительства ЦБ в Китае Владимир Данилов.

"Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", — сказал Данилов на форуме "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

Он подчеркнул, что по этим вопросам ЦБ регулярно общается с Народным банком Китая.

"Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует. Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел… до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений", — рассказал Данилов.