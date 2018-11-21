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ПЕКИН, 21 ноя /ПРАЙМ/. Ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует санкции третьих стран в отношении России, эта проблема по-прежнему существует, заявил в среду глава представительства ЦБ в Китае Владимир Данилов.

"Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", — сказал Данилов на форуме "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

Он подчеркнул, что по этим вопросам ЦБ регулярно общается с Народным банком Китая.

"Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует. Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел… до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений", — рассказал Данилов.

Он отметил, что Банк России со своей стороны не создает искусственных барьеров китайским и российским партнерам.

"Мы считаем, что ссылки китайских коммерческих банков на санкции третьих стран также не имеют оснований, поскольку в этих санкциях нет ограничений по платежам через банки, которые не внесены в санкционные списки", — заявил глава представительства ЦБ в Китае.

Данилов пояснил, что российские банки не входят в санкционный список SDN. По его словам, американские санкции, введенные против физических лиц, включенных в список SDN, не распространяются на юридические лица, в которых люди из SND занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют эти юридические лица.

"Таким образом включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками", — отметил Данилов.

Он добавил, что в связи с данной проблемой ЦБ РФ и Народный банк Китая договорились на регулярной основе поставлять соответствующие разъяснительные материалы и решать эти вопросы.