ПЕКИН, 21 ноя /ПРАЙМ/. Объем торгов на Московской бирже своп-парой юань-рубль в январе-сентябре этого года составил 732 миллиарда рублей, рассказал глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов.

"В январе-сентябре 2018 года объем торгов на Московской бирже по сделкам своп-парой рубль-юань в объеме 732 миллиарда рублей почти два раза превысил общий объем за 2017 год, который составлял 372 миллиарда рублей", — рассказал Данилов, выступая на форуме "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

Он также добавил, что, по данным доклада Народного банка Китая, объем операций в юанях по покупке рублей на межбанковском рынке Китая увеличился в третьем квартале 2018 года на 105,3% — до 4,9 миллиарда юаней.

"Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году это было 2,4 миллиарда рублей", — отметил Данилов.