ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ.РФ и власти Приморского края во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает улучшение качества городской среды, в том числе за счет привлечения дочерних АО "ВЭБ-лизинг" и АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ), передает корреспондент РИА Новости с подписания.

Со стороны ВЭБ.РФ документ подписал его председатель Игорь Шувалов, со стороны властей региона — врио губернатора Олег Кожемяко.

"Приморский край – нам родной край… У нас большая повестка, будем в Большом Камне сегодня, будем смотреть на возможности дополнительных заказов на предприятии ("Звезда" гражданских судов), посмотрим на ту инфраструктуру, которая построена к саммиту АТЭС. Некоторая инфраструктура требует дополнительных инвестиций, в частности очистные сооружения. Посмотрим на возможности строительства автомагистралей, особое внимание уделим строительству жилья", — сказал Шувалов.

По данным ВЭБ.РФ, ВЭБ-лизинг готов содействовать в обновлении парка городского пассажирского транспорта и создании комфортной среды для маломобильных групп населения. Кроме того, сотрудничество предусмотрено в вопросе строительства объектов теплоснабжения и систем водоочистки в Приморье.

Шувалов в ходе рабочей поездки в Приморье обсудит приоритетные для региона проекты. Делегация институтов развития посетит судостроительный комплекс "Звезда", где при участии группы ВЭБ планируется строительство двух современных танкеров класса "Афрамакс", осмотрит объекты инфраструктуры Владивостока и встретится с представителями бизнеса.

Инвестиции ВЭБ.РФ в развитие Приморского края составили 12 миллиардов рублей. При поддержке ФРДВ в регионе реализуются инвестпроекты общей стоимостью 41,7 миллиарда рублей, из которых одобренные инвестиции фонда составляют 8,5 миллиарда рублей. Уже инвестированы 6,3 миллиарда рублей.