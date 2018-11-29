ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ и корпорация МСП планируют начать с Приморья запуск новых линий по развитию малого и среднего бизнеса, сообщил журналистам глава ВЭБ Игорь Шувалов.

"МСП здесь и так всегда имеет особенное развитие и традиционно люди склонны к предпринимательству. Мы сейчас, начиная с Приморского края, хотим несколько новых линий по развитию МСП с корпорацией МСП запустить. И это в том числе будет создание современной городской среды", — сказал Шувалов.

По его словам, также для ВЭБ важно в ближайшие годы проявить экспортный потенциал.

"Здесь, в Приморском крае, начиная с сельского хозяйства, кончая услугами — все имеет огромные возможности для продажи на рынке АТР", — сказал Шувалов.