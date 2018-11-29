ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ планирует в Приморье заниматься развитием мастер-планов крупных городов, реконструкцией старых районов и жилищным строительством, сообщил журналистам его глава Игорь Шувалов.

"Мы сейчас рассматриваем несколько крупнейших проектов, один из них — это по газохимии, и на ВЭФ мы встречались с инвесторами, договорились по графику, который будет исполняться. Здесь есть отдельный инвестплан у Газпрома, у Роснефти. И вообще, за всеми инвестпроектами, которые в Приморье развиваются, особое внимание проявляет (президент России Владимир) Путин. Для нас первостепенной повесткой является развитие городской экономики. Все, что есть во Владивостоке и других крупных городах. Мы будем заниматься мастер-планами, реконструкцией старых районов, старыми аварийными домами, строительством жилья", — сказал Шувалов.

По его словам, это возможно только во взаимодействии с администрацией края, мэрами городов. "Будут предоставляться земельные и финансовые ресурсы, где это необходимо", — сказал Шувалов.

Как сообщил журналистам врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, власти региона от поддержки ВЭБ ждут продолжения тех проектов, которые были ранее начаты.

"То есть это и по работе с японской компанией, направленные на создание городской среды, нового облика города, который, безусловно, должен быть комфортным для жителей. Это работы по строительству очистных сооружений, что тоже очень важно, и в сфере ЖКХ, где у ВЭБа есть хорошие проекты. Это вопросы кольцевой автодороги, та, которая на сегодняшний день нужна Владивостоку, и где ВЭБ выступает главным инициатором этого проекта и исполнителем этих работ", — сказал Кожемяко.

"Также по тем площадкам, которые сегодня переданы в собственность края, и ВЭБ подтвердил это, в бухте Патрокл для расширения жилищного строительства. Также участие, финансирование ВЭБ таких проектов, где можно было бы построить социальную инфраструктуру", — добавил Кожемяко.

В четверг Шувалов с властями Приморья подписал соглашение о развитии в улучшении качества городской инфраструктуры.