ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ планирует расширить участие в проектах строительства жилья для сотрудников создаваемой в Приморье судоверфи "Звезда", сообщает группа.

Представители группы ВЭБ во главе с председателем Игорем Шуваловым в четверг посетили судостроительный завод "Звезда" и площадку, где строят жилые дома для будущих сотрудников судоверфи.

"Уже сданы и заселены два дома по 68 квартир, ведётся активное строительство целого квартала в Шестом микрорайоне, проведены конкурсные процедуры и выбран подрядчик на строительство жилых домов ещё в двух микрорайонах. Всего же до 2023 года планируется построить около 5 тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье. Рассматривается возможность расширения участия Фонда развития Дальнего Востока (входит в группу ВЭБ) в проектах жилищного строительства, направленных на обеспечение квартирами сотрудников СК "Звезда", — говорится в сообщении.

ФРДВ совместно с ДОМ.РФ финансирует строительство в Приморском крае по поручению президента России.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка в городе Большой Камень на базе дальневосточного завода "Звезда". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.