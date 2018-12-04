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БРЮССЕЛЬ, 4 дек /ПРАЙМ/. Еврокомиссия приветствует предварительную договоренность в Евросоюзе по пакету реформ банковского сектора, говорится в сообщении ЕК.

"Завершение (формирования — ред.) банковского союза: Еврокомиссия приветствует политическое соглашение для дальнейшего сокращения рисков в банковском секторе ЕС", — говорится в релизе.

ЕК сообщает, что Европарламент и Совет стран ЕС достигли предварительного политического соглашения по пакету банковских реформ, предложенных Еврокомиссией еще в ноябре 2016 года. Реформы направлены, в том числе, на снижение риска в банковском секторе ЕС, а также на повышение устойчивости банков.

"Этот пакет вносит значительный вклад в дальнейшее сокращение рисков в банках ЕС, а также является важным элементом для завершения (создания — ред.) банковского союза ЕС. Он основан на существующих банковских правилах, внедряет международные стандарты", — говорится в релизе. За этим политическим соглашением последует дальнейшая техническая работа над текстом реформ. Затем документ еще должны будут одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Меры ЕК направлены на усиление устойчивости финучреждений ЕС и предполагают, в частности, введение более высоких требований к их капиталу в отношении подверженности рискам, в том числе рыночным и кредитным. Кроме того, в рамках реформы запланировано внедрение методологии, которая помогает более точно оценить степень тех или иных потенциальных рисков. Меры также нацелены на предотвращение чрезмерной долговой нагрузки банков.

ЕК также предлагает принять ряд мер для улучшения кредитоспособности банков. В частности, речь идет о расширении возможностей кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, инфраструктурных проектов, упрощении некоторых директивных требований к капиталу и снижении административной нагрузки для более мелких банков.