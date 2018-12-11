МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит во вторник жалобу Fintailor Investments Limited (Кипр) на решение нижестоящей инстанции, которая обязала брокерскую компанию вернуть Промсвязьбанку (ПСБ) 69,4 миллиона долларов, 24,4 миллиона евро и 1,7 миллиарда рублей (в сумме более 8 миллиардов рублей по текущему курсу).

Брокер просит отменить решение арбитражного суда Москвы, который в сентябре по иску ПСБ признал недействительными шесть сделок покупки ценных бумаг прежним руководством банка. Все сделки были заключены за несколько часов до объявления о санации кредитной организации. По словам представителя ПСБ в суде, всего в тот день, 14 декабря 2017 года, из банка оказалось выведено почти 100 миллиардов рублей, часть из них — по оспариваемым в этом деле договорам.

Суд первой инстанции признал незаконными шесть договоров купли-продажи, по которым банк через брокера Fintailor приобрел у компаний Peters International Investments, Polarima Investments Ltd. и Anevlessa Investments Ltd. облигации компаний Peters International Investments и АО "Промсвязькапитал". Суд также удовлетворил требование банка о применении последствий недействительности сделок, обязав ответчика вернуть полученные по сделкам денежные средства.

Как пояснял в арбитраже Москвы представитель банка, сделки были совершены за четыре часа до объявления ЦБ о санации, проводились в интересах аффилированных с прежним руководством банка лиц и были направлены на вывод активов. В результате банк утратил на тот момент более 7 миллиардов рублей, причем приобретенные облигации ему так и не передали. Ответчик заявил, что по требованию о реституции Fintailor является ненадлежащим ответчиком, так как сделки проводились в интересах клиентов и денежные средства поступали на их счета.

Ответчик также заявил, что на момент совершения сделок встречное предоставление было равноценным, а обесценивание облигаций произошло в дальнейшем. Арбитраж Москвы указал в решении, что оспариваемые сделки фактически направлены на передачу имущества банка — денежных средств на сумму более 7 миллиардов рублей без предоставления какого-либо реального встречного исполнения и посягают на публичный интерес, поскольку создают реальную интересам кредиторов.

Представитель ПСБ в суде называл Fintailor фактически одним из подразделений Промсвязьбанка, созданным для оказания услуг, которые не может оказывать банк. Он также ссылался на судебный акт по другому делу, в котором Fintailor признается компанией, связанной с банком. По состоянию на 29 ноября 2017 года Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. Сейчас он передан Росимуществу и становится опорным банком для ОПК.