МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит иск Промсвязьбанка (ПСБ) к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк, и еще к девяти иностранным компаниям о незаконности сделок накануне санации, нацеленных, по мнению истца, на вывод активов бывшими собственниками.

ПСБ в лице временной администрации требует признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые бывшие акционеры банка продали самому банку 14 декабря — за день до объявления о санации ПСБ и введения в него временной администрации. По мнению представителя банка, сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном предоставлении.

Промсвязьбанк требует также применить последствия недействительности сделок в виде возврата банку денежных средств в размере более 32 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов. Кроме Promsvyaz Capital соответчиками в иске указаны, в частности, компании-акционеры банка "Возрождение", входившего в одну группу с ПСБ, кипрская Bimersano Services Ltd, владевшая примерно 10% ПСБ, и другие юрлица.

Суд ранее отклонил ходатайство Promsvyaz Capital B.V. о назначении судебной экспертизы для оценки ценных бумаг, являвшихся предметом оспариваемых сделок. По словам представителя ПСБ, речь идет о продаже примерно 40% акций банка, а также о большом объеме облигаций. Как уточнил истец, ценные бумаги в итоге не были переданы банку компанией Promsvyaz Capital B.V. На заседании в ноябре суд по собственной инициативе привлек к делу в статусе третьего лица Ивана Пидлужного, заключившего спорные сделки от лица ПСБ по доверенности от Дмитрия Ананьева.

Арбитраж Москвы в сентябре по заявлению ответчиков Nordan Limited, Skiberti Limited, Bimersano Services Ltd и Wipasena Holding Ltd снял арест с принадлежащих им 36,31% акций банка "Возрождение", наложенный в январе в качестве обеспечительных мер. Суд отменил обеспечительные меры в связи с предоставлением ВТБ встречного обеспечения — гарантий на сумму более 4,4 миллиарда рублей. Ценные бумаги затем вошли в сделку по покупке "Возрождения" банком ВТБ.

В настоящее время в этом деле сохраняются обеспечительные меры в виде ареста более 60,8 миллиарда рублей на счетах десяти иностранных компаний-ответчиков в кипрском филиале ПСБ, ареста денежных средств ответчика Peters International Investments в размере около 13,4 миллиарда рублей и 83,2 миллиона долларов, а также ареста другого имущества ответчиков. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря 2017 года банк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС.