БРЮССЕЛЬ, 13 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании совета управляющих в четверг решит завершить с 2019 года программу покупки активов, считают аналитики.

Эта программа является нестандартной мерой денежно-кредитной политики ЕЦБ. Регулятор реализует расширенную программу покупки активов (APP), называемую также количественным смягчением (QE), в рамках которой приобретаются бумаги частного и государственного сектора по четырем различным отдельным программам. Часть из программ стартовала, согласно данным ЕЦБ, в 2014 году, затем начинались покупки по дополнительным программам — в 2015 и 2016 годах.

Средний ежемесячный лимит покупок, установленный с марта 2015 года, был на уровне 60 миллиардов евро. Во время действия программы он повышался до 80 миллиардов евро, а затем сокращался решениями ЕЦБ. Так, регулятор с октября текущего года снизил этот лимит до 15 миллиардов с ранее действовавших 30 миллиардов евро.

Главной целью APP было увеличение низкой инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю — чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.

По состоянию на конец ноября 2018 года, Евросистема (ЕЦБ и центральные банки стран еврозоны) держит более 2,56 триллиона евро активов, приобретенных в раках APP, свидетельствуют данные ЕЦБ.

Регулятор еврозоны на советах управляющих проводит оценку своих мер монетарной политики. После ряда последних встреч совета сообщалось, что завершение программы покупки активов может произойти в декабре нынешнего года.

Глава ЕЦБ Марио Драги в конце ноября подтвердил, что ЕЦБ может прекратить покупки в рамках АРР в конце нынешнего года. Тогда он отметил, что инфляция в регионе единой европейской валюты выросла до 2,2% в октябре 2018 года с 2,1% в сентябре.

После этого поступила информация Евростата, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ноябре, по предварительной оценке, замедлилась до 2,0%.

Согласно прогнозу ЕЦБ, озвученному в сентябре, годовая инфляция в еврозоне в 2018–2020 годах будет находиться на уровне 1,7%. По итогам совета в четверг регулятор должен представить обновленные прогнозы.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

"Мы по-прежнему ожидаем, что ЕЦБ завершит QE в этом месяце", — сказал РИА Новости ведущий экономист по еврозоне Oxford Economics Ангел Талавера.

Изменений в процентных ставках регулятора он не предполагает.

"Это широко ожидается всеми, поэтому не должно вызвать большой реакции на финансовых рынках", — отметил эксперт.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди также сказал РИА Новости, что прогнозирует свертывание покупок активов в рамках АРР в конце декабря. При этом ЕЦБ может дать сигнал, что все опции монетарной политики сохраняются.

В конце прошлой недели старший экономист ING Germany Карстен Бржески отмечал, что заседание совета управляющих ЕЦБ будет не только последним в этом году, но и "историческим".

"Оно должно ознаменовать важный шаг в возвращении монетарной политики (ЕЦБ – ред.) в нормальное русло", — писал он.

Участники рынка были хорошо подготовлены к постепенному завершению чистых покупок активов регулятором, сказал эксперт.

"Что-либо другое, кроме объявления о доведении к концу года до нуля этих покупок … было бы большим сюрпризом", — отмечал он.