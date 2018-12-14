МЕХИКО, 14 дек /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил в пятницу странам регионального объединения АЛБА ("Боливарианский альянс для народов нашей Америки") использовать криптовалюту петро для взаимных расчетов в торговле.

"Давайте объединимся с практической точки зрения, чтобы освободиться в экономическом плане и идти вместе по пути к совместному развитию. Предлагаю АЛБА сделать криптовалюту петро центром своих монетарных усилий для экономического освобождения", — заявил Мадуро в ходе саммита АЛБА в Гаване. Выступление транслировалось в его Twitter.

АЛБА была создана по инициативе экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса и бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро в 2004 году в противовес американской инициативе свободной экономической зоны двух Америк. В состав АЛБА входят такие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, как Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Изначально Мадуро определил стоимость 1 петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов, что составляет сейчас 9 тысяч суверенных боливаров по официальному курсу.

В начале декабря Мадуро заявил, что возможность использования криптовалюты петро в торговле с Россией будет в повестке дня заседания двусторонней комиссии высокого уровня в марте 2019 года в Москве. Позднее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что представители ЦБ и ФНС России знакомились с венесуэльской криптовалютой, но Россия и Венесуэла пока не планируют использовать ее во взаимной торговле.