МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду, как ожидается, вынесет решение по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к компании экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти иностранным юрлицам, в котором банк просит признать незаконными сделки, направленные, по мнению истца, на вывод бывшими собственниками активов.

ПСБ в лице временной администрации требует признать недействительными около тридцати сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, которые бывшие акционеры банка продали самому банку. По мнению истца, все взаимосвязанные сделки, совершенные 14 декабря 2017 года — за день до объявления о санации ПСБ и введения в него временной администрации, — были направлены на вывод активов из кредитной организации.

ПСБ требует также применить последствия недействительности сделок в виде возврата банку денежных средств в размере около 33 миллиардов рублей и 506 миллионов долларов (более 66 миллиардов рублей по текущему курсу). Представитель истца заявил в суде, что "это была единая сделка, которая направлена на вывод денежных средств из банка", при этом "денежные средства были выведены из банка и попали" на счета ответчиков. Истец также заявил, что все сделки со стороны банка заключило лицо, "которое проработало четыре дня, подписало и исчезло". В суде сообщалось, что договоры со стороны ПСБ были подписаны неким Иваном Пидлужным, действовавшим по доверенности от предправления Дмитрия Ананьева.

Ведущий дело судья Иван Худобко 12 декабря объявил в заседании перерыв по окончании стадий исследования доказательств, прений и реплик. Он сообщил, что суд по своей инициативе объявляет "технический перерыв". Кроме Promsvyaz Capital соответчиками в иске указаны, в частности, компании-акционеры банка "Возрождение", входившего в одну группу с ПСБ, кипрская Bimersano Services Ltd, владевшая примерно 10% ПСБ, и другие юрлица.

По словам представителя ПСБ, банк купил у Promsvyaz Capital примерно 40% акций банка, а также большой объем облигаций связанных с ним компаний. Полученные денежные средства продавец передал ответчику Peters International Investments, а тот затем распределил между остальными ответчиками, аффилированными с экс-бенефициарами ПСБ, по договорам займа, отметил истец. При этом, по его словам, ценные бумаги в итоге не были переданы банку компанией Promsvyaz Capital, никакого встречного предоставления банк не получил.

Ответчики иск не признают. Представитель Promsvyaz Capital заявил, что ценные бумаги были проданы банку по ценам, которые по состоянию на дату сделок, составляли 98-100% рыночной цены. Он также заявил, что аффилированность ответчиков не доказана. По его словам, купленные банком акции планировалось затем направить в оборот, акционеры хотели "перегруппировать денежные средства в пределах группы" с целью восстановления платежеспособности банка. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря прошлого года банк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС.