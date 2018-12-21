МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Принятый законопроект о поправках в 214-ФЗ, регулирующий долевое строительство жилья, предполагает идею обязать работать с эскроу-счетами всех российских застройщиков, независимо от даты получения разрешения на строительство.

"Наша задача сегодня сделать так, чтобы все это не привело к тотальному сокращению объема строительства, и не оставить застройщиков наедине с ЦБ и банками", — сказал Стасишин. По его словам, совместно с Центральным Банком, как регулятором, Минстрой должен сделать так, "чтобы переход был максимально комфортным".

Ранее Стасишин сообщал, что Минстрой к февралю 2019 года подготовит перечень критериев, которые освободят некоторые проекты от перехода на эскроу-счета.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (сама такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.