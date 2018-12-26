МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Население Крымского полуострова меньше других жителей российских регионов использовали заемные средства в 2016-2018 годах из-за слабо развитой финансово-платежной инфраструктуры на полуострове, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости совместного исследования аналитического центра МФК "Займер" и Объединенного кредитного бюро.

Исследование проводилось в аспекте соотношения количества кредитных договоров с количеством жителей в трехлетней динамике.

Низкий показатель спроса на кредиты и займы также продемонстрировало население Северного Кавказа, особенно Чечни, Ингушетии и Дагестана. По данным исследования, это объясняется национальным менталитетом и религиозными ограничениями. Наибольший же показатель спроса на кредитные продукты в целом показали жители ХМАО.

Если говорить о спросе на определенные виды кредитов, то ипотека на протяжении 2016-2018 годов наиболее востребована у населения Магаданской области. Согласно исследованию, у жителей субъекта этот сегмент востребован в 1,87 раза чаще, чем в среднем по стране. Также высокий уровень спроса на ипотеку продемонстрировали жители ХМАО (в 1,8 раза чаще).

По автокредитованию лидирует Санкт-Петербург, где такой вид кредитования востребован в 2,2 раза чаще, чем в среднем по стране. В сегменте кредитных карт лидирует Кемеровская область, свидетельствует исследование. Так, на среднестатистического жителя Кузбасса за три года оформлялось карт в 1,39 раза чаще, чем на среднестатистического россиянина.

Сегмент потребкредитования особенно пользуется популярностью на Алтае (в 2,27 раза чаще). При этом, согласно исследованию, потребкредиты в Москве востребованы в два раза реже, чем в среднем по стране. Лидером в сегменте онлайн-займов является Ленинградская область (в 2,3 раза чаще).