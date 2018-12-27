МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Хозяйственный суд Киева решил взыскать госпредприятия "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") в пользу Проминвестбанка (контролирует ВЭБ) 12,85 миллиона долларов задолженности по кредитному договору и около 2 миллионов долларов пени и процентов, говорится в решении суда, опубликованном на сайте исполнительной службы.

Исковые требования Проминвестбанка обоснованы ненадлежащим исполнением украинским госпредприятием обязательств по договору об открытии кредитной линии от 29 декабря 2011 года.

"Согласно условиям договора, банк обязался предоставить "Укрзализныце" кредит путем открытия возобновляемой кредитной линии в сумме, которая не может превышать 12,5 миллиона долларов. При этом предусмотрено, что проценты за пользование кредитом начисляются банком на сумму фактического ежедневного остатка задолженности по полученным средствам и уплачиваются, исходя из установленной банком процентной ставки в размере 11% годовых", — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, окончательный возврат всех полученных в рамках кредитной линии сумм должен был состояться 22 декабря 2014 года. Но из-за ненадлежащего исполнения обязательств, связанных с погашением кредита и уплаты процентов, у госпредприятия "Украинские железные дороги" по состоянию на 7 ноября 2017 года возникла перед банком задолженность по кредиту в размере 12,5 миллиона долларов, а также задолженность по процентам.