МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Кабмин РФ утвердил правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах малому и среднему бизнесу, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке", — говорится в сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Согласно документу, субсидии будут предоставляться ежемесячно, заявки на них будут рассматриваться через комиссию Минэкономразвития. Не менее трети состава комиссии будут составлять представители бизнеса.

Субсидии будут выдаваться при условии, что кредит выдан в рублях и на инвестиционные цели или по договору на пополнение оборотных средств. Процентная ставка по кредиту будет в размере ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной не более чем на 2% годовых, но не более 8,5%.

Совокупный объем кредитов на одного заемщика по договорам в течение одного фингода не должен превышать 1 миллиард рублей на инвестиционные цели и 100 миллионов рублей на пополнение оборотных средств.

В перечень приоритетных отраслей по получению субсидий входят: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, воды и газа, водоснабжения, строительство, туризма и гостиничного бизнеса, сфера информации и связи, транспортировки и хранения, здравоохранения и образования. В перечень также вошли сферы науки, спорта, культуры, розничной и оптовой торговли.