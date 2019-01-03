МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Российский рынок акций значительно вырос к закрытию торгов, рубль продолжает уверенно подниматься и растет на 2% к доллару и евро на фоне восстановления цен на нефть, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,26% – до 2375,6 пункта, индекс РТС – на 1,69%, до 1086,8 пункта.

К 20.24 мск курс доллара расчетами "завтра" падает на 1,16 рубля – до 68,66 рубля, евро – на 1,75 рубля, до 78,34 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,82% — до 55,36 доллара за баррель.

НА ПОДДЕРЖКЕ НЕТФТИ

"В четверг торги на российском рынке акций завершились достаточно позитивно, чему в немалой степени способствовало восстановление цен на нефть. Индекс РТС закрылся с прибавкой, которая превысила 1%", — комментирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Среди лидеров роста – депозитарные расписки Х5 (5,68%), акции Московской биржи (4,31%), "Русснефти" (3.37%), "Интер РАО" (2,49%), Polymetal (2,3%), а также акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,03%), ТГК-1 (2%), "Магнита" (1,84%), "Газпрома" (1,81%) и акции ТМК (1,77%).

Среди лидеров снижения – акции "Яндекса" (-3,65%), "Полюса" (-1,84%), "Мосэнерго" (1,64%), "Роснефти" (-1,54%), "Северстали" (-0,92%).

"С 1 января 2019 года вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, что благоприятно повлияло на стоимость "черного золота" и способствовало укреплению рубля. Brent достигал 56 долларов за баррель в течение дня, однако к концу торговой сессии снизился до 54 долларов за баррель", — комментирует Ирина Фомкина из ITI Capital.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Однако в целом на рынках наблюдаются смешанные настроения, инвесторы обеспокоены главным образом слабостью китайской экономики, замечает Соснова из "Фридом Финанс". Поэтому 4 января на российском рынке, как и на рынке нефти, скорее, следует ожидать коррекции котировок вниз, полагает аналитик.

Курс доллара США сегодня снизился в район 68,85 рубля, однако потенциал дальнейшего укрепления рубля, как и роста цен на нефть, пока выглядит ограниченным, считает эксперт. Она прогнозирует возвращение рубля в область 69-70 за один доллар уже в четверг.

Относительно показателей четверга говорить рано, российский рынок следует за американским и азиатским, на которых сейчас наблюдается негатив, нужно смотреть на их закрытие, считает Фомкина из ITI Capital.

"Пока вышли негативные прогнозы по Apple, индекс деловой активности ISM США в производственном секторе за декабрь составил 54,1% вместо ожидаемых 57,9%", — добавляет аналитик.