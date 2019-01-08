ВАШИНГТОН, 8 янв /ПРАЙМ/. Отставка главы Всемирного банка Джима Кима стала неожиданностью для сотрудников, сообщил РИА Новости источник в банке.

"Отставка стала неожиданностью", — сказал он.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким сообщил, что уходит в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

"Сотрудникам Всемирного банка разослали видео, в котором исполнительные директора Международной финансовой корпорации, Всемирного банка и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, а также старший директор в совете управляющих Мирза Хасан обращаются ко всем сотрудникам со словами, что все в порядке и не надо волноваться", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудникам сообщили, что поиск нового президента группы уже начался.

Заявляя об отставке, Ким назвал среди своих достижений повышение на 13 миллиардов долларов уставного капитала составных частей группы — Международного банка реконструкции и развития, а также Международной финансовой корпорации. Заявленные цели банка — покончить с крайней бедностью на планете к 2030 году.

Группу Всемирного банка поддерживают 189 различных стран.

Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.