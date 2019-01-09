ВАШИНГТОН, 9 янв /ПРАЙМ/. Всемирный Банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 год на 0,6 процентных пункта (в сравнении с прогнозом, который банк давал в октябре) — до 2,9% ВВП, сообщает ВБ.

По сравнению с июньским докладом "Перспективы мировой экономики" прогноз понижен на 1,1 процентных пункта, следует из инфографики, которая содержится в январском докладе.

Прогноз на будущий год тоже скорректирован в сторону понижения по сравнению с октябрем и июнем на 0,6 процентных пункта — до 3,4% ВВП.

Как отмечается в докладе фонда, перспективы украинской экономики стали менее радужными из-за общей ситуации в регионе.