МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank проверил до конца июня 2019 года порядка 20 тысяч своих наиболее рискованных клиентов, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет издание, менее рискованные клиенты также будут проверены банком, однако временные рамки, установленные финансовым регулятором BaFin, позволяют завершить их проверку до июля 2020 года. При этом проверка в отношении наименее рискованных клиентов может быть завершена до лета 2021 года.

По информации газеты, как Deutsche Bank, так и BaFin отказались комментировать информацию.

В конце ноября СМИ сообщили, что прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции провели обыски в офисах Deutsche Bank в федеральной земле Гессен в связи с подозрением в отмывании денег. Deutsche Bank подтвердил эту информацию на своей странице в Twitter.

В сентябре немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank принял внутри банка специальные меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Для контроля за выполнением своего указания регулятор назначил специального представителя, в обязанности которого входит оценка исполнения приказа банком.

Ранее Deutsche Bank попал во внимание правоохранительных органов США, которые подозревают крупнейший немецкий банк в отмывании крупных сумм денег из России путем проведения недобросовестных операций, а также выдачи кредита зятю и советнику президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру в 2016 году.

Также в январе 2017 года власти США оштрафовали Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк (NYSDFS) обвинил банк в отмывании денег путем зеркальных транзакций, которые якобы способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.