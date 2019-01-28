МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Отсутствие многих лидеров в этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе отразило неопределённость в мире, разрушая старое, никто не предлагает альтернатив, глобальные игроки не готовы строит новые правила игры. Отношения России и Запада также поставлены на режим "стоп", и как долго продлится пауза — зависит от западных партнеров, уверен глава банка ВТБ Андрей Костин, который на прошлой неделе принимал участие в 49-ом форуме в Давосе.

"Перефразируя ирландского писателя Джеймса Джойса, в Давосе в этом году отсутствие стало высшей формой присутствия — что не могло не вызвать тревоги, которая ощущалась в обычно приподнятой атмосфере Давоса. Эту тревогу, однако, вряд ли можно считать провалом самого форума — она лишь отразила состояние растерянности и высокой степени неопределенности, в котором находится современный мир", — написал Костин в статье, опубликованной в газете "Ведомости".

По его мнению, тревогу вызывает тот факт, что, ломая добротное старое, никто не предлагает дееспособных альтернатив — ни у отдельных стран и их лидеров, ни у международных организаций, включая ВЭФ, сегодня нет внятного видения общего будущего. Иными словами, действовавшие до сих пор правила мироустройства стремительно утрачивают свою универсальность, а договариваться относительно новых правил основные игроки еще не готовы и не способны. Причины отсутствия знаковых гостей в Давосе – лишь частный случай проявления сложных процессов, требующих всестороннего и глубокого осмысления.

"Россия гораздо раньше других прочувствовала остроту и актуальность связанных с этим вызовов. Сегодня очевидна проницательность мюнхенской речи Владимира Путина. Уверен, что если бы тогда наша озабоченность была услышана, многие сюжеты отношений России с западным миром, включая самые болезненные, могли бы развиваться по-другому. Сейчас эти отношения поставлены "на стоп". Как долго продлится пауза, зависит от наших партнеров. У сторон нет разумной альтернативы широкому взаимодействию в вопросах безопасности, экономике, финансах, культуре", — полагает он.

"Разумеется, и нам, и нашим визави придется пройти свою часть пути, научиться понимать и уважать аргументы друг друга, терпеливо искать новые подходы и развязки, найти в себе смелость принять даже "неудобные" для себя реалии … Пока же качественно новой повестки для конструктивного содержательного разговора у лидеров России и Запада просто нет. И возможно, именно поэтому российский лидер предпочел в этом году остаться дома", — считает Костин.