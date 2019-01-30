ПАРИЖ, 30 янв /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Суд французского города Ницца признал, что запрос России на конфискацию имущества у бывшего российского банкира Сергея Пугачева не соответствует судебным процедурам страны.

Как сообщает агентство Франс Пресс, "суд принял во внимание то обстоятельство, что юридическое преследование, начатое в России в 2010 году сроком на год, далее продлевалось на сроки по шесть месяцев". В то же время, отметили в суде, решение о продлении разбирательства принималось одним судьей, а "согласно действовавшим тогда нормам российского права… решение должно было приниматься коллегиально".

Как отмечает представитель экс-банкира, на которого также ссылается агентство, "суд Ниццы постановил, что решение российского суда от 30 апреля 2015 года об истребовании с Сергея Пугачева суммы в миллиард долларов, было вынесено с нарушением законодательства".

В свою очередь, согласно словам самого Пугачева, французское правосудие "признало, что решение, незаконное в России, не может быть законным во Франции или другой стране".

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ обязал Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда солидарно с последней предправления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда — солидарно с двумя другими экс-предправления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

Пугачев в июле 2017 года подал заявление в арбитраж Москвы о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковыми экс-сенатор считает подтвержденный судами вывод о том, что арбитраж Москвы с июля 2012 по июль 2015 года рассматривал дело о банкротстве МПБ незаконным составом суда: вместо коллегиального состава — единолично, в том числе одним судьей было рассмотрено заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности.

Арбитраж Москвы в октябре того же года отказал Пугачеву, указав, что определение о незаконном составе было вынесено в рамках обособленного спора о продлении процедуры конкурсного производства и не затрагивает вопрос законности состава суда при рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Апелляция и кассация согласились с выводами первой инстанции.

Арбитраж в ноябре 2010 года признал Межпромбанк банкротом. По информации АСВ, размер задолженности банка перед кредиторами на конец 2017 года составлял 82,7 миллиарда рублей, за время конкурсного производства кредиторам было выплачено 1,9 миллиарда.