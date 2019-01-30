МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Cеть кинотеатров виртуальной реальности ImpulseVR планирует в 2019 году расширить число своих точек в России и выйти на зарубежные рынки, рассказал РИА Новости руководитель проекта сети кинотеатров Александр Попов.

В декабре оператор программы "Спасибо от Сбербанка" вместе с VR-студией Impulse Machine запустили первую в России сеть pop-up VR-кинотеатров ImpulseVR. Сбербанк планировал, что ImpulseVR станет крупнейшей сетью VR-кинотеатров в России и СНГ.

"Мы планируем открыть больше: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Омск в первую очередь, в ближайший месяц. По другим городам будет понятно позже. Хотелось бы расширить нашу сеть до 10-12 кинотеатров, но по регионам будет понятно к середине года", — сообщил он.

Первый кинотеатр уже открылся в Москве в центре современного искусства "Марс". Остальные кинотеатры, по его словам, будут расположены в торговых центрах "Мега". "Это будет с высокой вероятностью "Мега Теплый стан", "Мега Белая Дача", "Мега Парнас" в Санкт-Петербурге, "Мега Омск" и "Мега Самара". Ценник зависит от города, зала и времени показа. Стоимость варьируется от 250 до более 1 тысячи рублей", — указал Попов.

По его словам, фильмы планируется переводить на 8 языков. "И у нас уже ведутся переговоры о том, что мы будем показываться не только в России, но и в других странах: Америке, Европе и Азии, если без привязки к странам. Выход планируем в этом году, переговоры уже ведутся", — добавил он.

Ранее сообщалось, что первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами откроются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны в декабре 2018 и начале 2019 года. Каждый кинотеатр ImpulseVR, согласно планам, будет состоять из 9-20 залов, рассчитанных на одного человека и оборудованных вращающимися креслами и шлемами виртуальной реальности. Зрители смогут с помощью специальных контроллеров взаимодействовать с виртуальным пространством, и от их решений будет зависеть развитие сюжетов фильмов.