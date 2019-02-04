МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", на котором будет рассмотрено участие банка в реализации инвестиционных проектов в российской промышленности, сообщила пресс-служба кабмина.

"Четвертого февраля Дмитрий Медведев проведёт заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". На заседании будут рассмотрены вопросы корпоративного управления, а также участие ВЭБ.РФ в реализации инвестиционных проектов в российской промышленности.

В заседании примут участие вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и представитель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

"ВЭБ.РФ" — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.