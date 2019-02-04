МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича объявили в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

"Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, следствие установило, что летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в преступный сговор с пока не установленными руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс", являвшихся заемщиками "Открытия". Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу рублей.

По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 миллиардов рублей "01 Групп" досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии".