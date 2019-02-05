МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник рассмотрит по существу заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Пробизнесбанка путем солидарного взыскания с них более 68,5 миллиарда рублей.

АСВ является конкурсным управляющим Пробизнесбанка, головного банка финансовой группы "Лайф", который был признан банкротом в 2015 году. До отзыва лицензии банк, по данным РИА Рейтинг, занимал 56-е место в России по размеру активов.

АСВ хочет привлечь к субсидиарной ответственности девять лиц, ранее контролировавших банк. Это бывший член совета директоров, бывший предправления и совладелец банка Александр Железняк, экс-предправления Дмитрий Дыльнов, бывший член правления Александр Ломов, бывший член совета директоров Эльдар Бикмаев, бывшие топ-менеджеры Николай Алексеев, Надир Арифулин, Вячеслав Казанцев, Кирилл Артемов, Наталья Журкина.

Арбитраж Москвы в декабре не стал привлекать бывшего президента Пробизнесбанка, экс-главу финансовой группы "Лайф" Сергея Леонтьева соответчиком по этому заявлению АСВ. Суд отклонил соответствующее ходатайство одного из кредиторов. Представитель АСВ сообщил на заседании, что Леонтьев, имеющий гражданство Кипра, находится сейчас в США. Он владеет имуществом в США, на Кипре и в Австрии, при этом о его имуществе в России ничего не известно.

Отзыв лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ объяснял высокорискованной политикой банка, связанной с размещением денег в низкокачественные активы. По данным регулятора, разница между обязательствами и активами банка на тот момент составляла не менее 67 миллиардов рублей в связи с наличием фиктивных активов. По информации на сайте банка, в структуре его собственников значилась компания "Аливикт" с долей 52,95%, которая принадлежит Железняку и Леонтьеву. Еще 19,93% банка принадлежало шведскому инвестфонду East Capital.

В отношении ряда топ-менеджеров Пробизнесбанка в настоящее время расследуются уголовные дела, некоторые из бывших руководителей получили реальные сроки заключения. По версии следствия, Леонтьев совместно с Желязняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег Пробизнесбанка.