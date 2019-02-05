КИЕВ, 5 фев /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины утвердил перечень из 29 крупнейших банков страны для стресс-тестов в 2019 году, говорится в сообщении на сайте регулятора во вторник.

"В 2019 году стресс-тестирования будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В перечень попали учреждения, которые по состоянию на 1 ноября 2018 года были самыми большими по трем показателям: объем активов, взвешенных на риск (вес — 40%), депозиты физических лиц (50%) и кредиты физическим лицам (10%)", — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2019 года, она предусматривает оценку качества активов, а для крупнейших банков еще и стресс-тесты. Согласно сообщению, оценка качества активов является обязательной для всех банков. В 2019 году ее будут проходить 76 из 77 учреждений, имеющих банковские лицензии.

Стресс-тестирования, дополнительно к оценке качества активов, в 2019 году будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В частности, в 2019 году стресс-тестирования будут проходить государственный Приватбанк, Ощадбанк, а также частные Альфа-Банка, "Райффайзен Банк Аваль", Укрэксимбанк, ПУМБ, Укргазбанк и другие.

На сайте регулятора сообщается, что с 2018 года Нацбанк Украины начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Нацбанком перечня. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.