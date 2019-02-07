МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк, о взыскании около 3,1 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 5 февраля, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

Столичный арбитраж ранее назначил на 21 февраля предварительные слушания по иску ПСБ к Promsvyaz Capital B.V. и двенадцати бывшим членам правления и топ-менеджерам, в том числе братьям Ананьевым, в котором банк требует взыскать с ответчиков более 282 миллиардов рублей убытков, причиненных подконтрольному кредитному учреждению.

Кроме того, арбитраж Москвы в настоящее время рассматривает еще один крупный иск ПСБ к Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти иностранным компаниям. В нем банк требует признать незаконными сделки, заключенные прежней администрацией накануне объявления о санации банка, в результате которых, по мнению истца, Промсвязьбанку были причинены убытки в размере более 66 миллиардов рублей.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходил санацию через управляющую компанию ФКБС (созданный ЦБ фонд). Сейчас банк передан в Росимущество, в нем сформированы органы управления. На его базе создается опорный банк для осуществления операций, связанных с гособоронзаказом и крупными госконтрактами. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ.