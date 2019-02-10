КИЕВ, 10 фев /ПРАЙМ/. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук посетовал, что украинские банки не хотят с ним сотрудничать из-за американских санкций.

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник в январе 2018 года заявил, что США вносят в санкционный список Виктора Медведчука. В движении "Украинский выбор — право народа" назвали такое заявление "сплетнями" и сообщили, что санкции в отношении Медведчука со стороны США были введены еще в 2014 году.

"США ввели в отношении меня санкции… должны быть заморожены мои активы, мои счета в США и мне запрещен въезд в США… активов у меня там никогда не было, счетов у меня там нет. Маразм заключается в другом, когда в украинском банке, где у меня счета и счета моих организаций, где я являюсь собственником, мне говорят, что вам надо закрыть счета, потому что у вас американские санкции", — сказал Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

При этом отметил, что украинские банки имеют корсчета в американских банков и они боятся штрафных санкций со стороны США, если они будут обслуживать людей, попавших под американские санкции.