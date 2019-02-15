МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о деле основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да (проинформирован)", — сказал Песков.

Вместе с Калви задержаны пять человек, в том числе два партнера компании и директор по инвестициям. Басманный суд Москвы уже арестовал пятерых фигурантов дела и продлил задержание Калви на 72 часа.

Сам он заявил в суде, что причиной задержания является корпоративный конфликт с другим совладельцем банка "Восточный" Артемом Аветисяном. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55%.

По версии следствия, у банка "Восточный" были похищены 2,5 миллиарда рублей через обмен выданного им "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций некой International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.