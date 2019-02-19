САРАТОВ, 19 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Пресс-служба саратовского НВКбанка сообщила, что сотрудники УФСБ России по Саратовской области во вторник провели выемку документов в кредитной организации.

"Выемка была сегодня, работали сотрудники УФСБ, выемка касалась клиентов — юридических лиц, к которым у них (силовиков) были вопросы. Процедура стандартная для банка", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что к деятельности банка следственные мероприятия отношения не имеют. "Мы продолжаем работать в штатном режиме", — подчеркнула представитель банка.

НВКбанк был основан в 1990 году и является одним из первых коммерческих банков Саратова. По собственным данным НВКбанка, среди его корпоративных клиентов крупнейшие предприятия Саратовской области.