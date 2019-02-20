СТОКГОЛЬМ, 20 фев /ПРАЙМ/. Большинство клиентов Swedbank, с чьими счетами проводились подозрительные операции, являются резидентами Евросоюза, но есть и граждане России, сообщил представитель банка журналистам.

"Большинство счетов принадлежат резидентам ЕС. Среди клиентов есть определенное количество граждан России, но это число невелико", — заявил глава пресс-службы банка Габриэль Франке Родау. Он добавил, что большинство операций проводились на "домашнем" рынке, то есть в Швеции, Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее в среду шведский телеканал SVT опубликовал результаты расследования, которые показали, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. После публикации расследования акции банка на Стокгольмской бирже резко упали.

Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.