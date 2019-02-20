МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Банк "Восточный" намерен выполнить требования предписания Банка России и доформировать резервы на 13,5 миллиарда рублей до середины 2020 года, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности председателя правления банка Александр Нестеренко.

"На сегодня у банка есть финансовый план по доформированию резервов на сумму 13,5 миллиарда рублей до середины 2020 года", — сказал Нестеренко. По его словам, банк в 2018 году уже провел дополнительное резервирование средств на сумму порядка 6 миллиардов рублей. "Бизнес модель банка "Восточный" успешна, генерирует прибыль и способна справиться с таким объемом доначислений. С учетом прогнозируемой прибыли на уровне 10 миллиардов рублей в текущем году, а также имеющегося запаса по капиталу на уровне 8 миллиардов рублей, намерен выполнить все требования предписания Банка России", — подчеркнул Нестеренко.

В субботу Басманный суд столицы арестовал главу фонда Baring Vostok американца Майла Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Виновным он себя не считает. При этом бизнес-омбудсмен Борис Титов обратится к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность заключения под стражу фигурантов по делу Baring Vostok. А международный совет по сотрудничеству и инвестициям при РСПП, куда входят иностранные торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации, подписал письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой отпустить под поручительство Калви.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Источник РИА Новости в финансовых кругах сообщал накануне, что Банк России в среду планирует провести встречу на высоком уровне с акционерами банка "Восточный", в том числе с Baring Vostok.

В свою очередь Нестеренко отметил, что банк делает все возможное, чтобы быть в стороне от конфликта, обеспечивая непрерывность работы и исполнение обязательств. "Руководство банка "Восточный" при поддержке ЦБ и акционеров делает все необходимое для стабильной работы банка в интересах клиентов. Подробности контактов с регулятором и акционерами банк не комментирует", — резюмировал он.