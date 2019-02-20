МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро поручило группе руководителей, представляющих около 50 компаний по производству потребительских товаров, открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным одного из источников, министерство финансов проведет специальные семинары, на которых руководители компаний смогут узнать, как открывать иностранные счета. Кроме того, компании предупредили, что попытки подорвать производство с целью дестабилизировать режим Мадуро приведут к ответным мерам со стороны государства.

Кроме того, сообщается, что на заседании, созванном вице-президентом страны по экономическим вопросам Тареком Эль-Айссами и министром по внутренней торговле Уильямом Контрерасом в понедельник, руководителям компаний велели не поднимать цены, поскольку инфляция, предположительно, начала замедляться.

США на прошлой неделе внесли в санкционный список по Венесуэле пять человек, в том числе министра нефти Венесуэлы и главу госнефтекомпании PDVSA Мануэля Кеведо. Ранее, 28 января, американские власти объявили о введении санкций в отношении самой PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.