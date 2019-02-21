МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Банки развития должны расширять спектр валют при взаимных расчетах из-за повышенных валютных рисков, заявил в ходе рабочей поездки в Китай глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"С этой целью необходимо расширять спектр валют при межбанковском сотрудничестве, активно использовать национальные валюты при взаиморасчетах. Смотреть на проблему валютных рисков надо как на общую проблему, она касается всех", — цитирует пресс-служба Шувалова.

Глава госкорпорации подчеркнул, что необходимо смотреть на новые инструменты, чтобы не ставить в сложную ситуацию заемщиков и клиентов банков.

В ходе рабочей поездки Шувалов принял участие во встрече руководителей финансовых институтов — членов Межбанковского объединения ШОС. В рамках визита состоялись рабочие встречи с председателем Государственного банка развития Китая Чжао Хуанем, генеральным секретарем МБО ШОС Владимиром Норовым, председателем правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктором Ананичем.

"В мероприятиях также приняли участие топ-менеджеры международных финансовых организаций (Новый банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), руководство Фонда Шелкового Пути, представители правительства КНР, ведущие экономисты и эксперты", — говорится в релизе ВЭБа.