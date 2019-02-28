МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Мещанский суд Москвы в четверг проведет прения сторон по делу отца скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко о растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), в ходе которых гособвинитель затребует наказание для обвиняемого, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 11.00.

На скамье подсудимых — отец скандально известного полковника Захарченко Виктор и бывший председатель правления банка "Московское ипотечное агентство" Владимир Корьевкин. Им вменяется растрата средств банка путем фиктивного трудоустройства в МИА отца полицейского полковника.

По словам Корьевкина, Захарченко в банк на должность советника председателя был назначен "по указанию" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА — Глеба Бондаренко.

Сам Бондаренко в суде заявлял, что с Захарченко не знаком. Кроме того, по его словам, у председателя совета директоров банка "не было полномочий по кадровым решениям".

Из оглашенного ранее обвинения следует, что неустановленные лица создали преступную группу с целью растраты денег банка в своих интересах, в которую вовлекли Захарченко-старшего и Корьевкина, а после увольнения последнего из МИА, в преступную группу якобы был вовлечен новый председатель банка — Сергей Гриб.

По данным гособвинения, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первую зарплату — до оформления зарплатной карты — он получил наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Он выплатил причиненный ущерб.

Корьевкин и Захарченко-старший содержались под стражей, но позднее были переведены под домашний арест. Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельно производство.